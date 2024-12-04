В Башкирии назвали самую популярную профессию

На долю вакансий этой категории пришлось 5,6% всех откликов на платформе. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 105 634 рубля в месяц за полный рабочий день.
Высокий интерес наблюдается к профессиям комплектовщика и упаковщика. На их долю приходится 4,7% и 4,1% откликов соответственно. Так, комплектовщику предлагают в среднем 77 384 рубля в месяц, упаковщику — 85 896 рублей.
«Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам», — пояснили аналитики.
Кроме того, многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте. Это делает профессии более привлекательными для новичков.