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В Башкирии назвали самую популярную профессию

В Башкирии самой популярной у соискателей стала профессия курьера, сообщили эксперты Авито Работа, проанализировавшие активность пользователей платформы за осень 2024 года.

На долю вакансий этой категории пришлось 5,6% всех откликов на платформе. Средняя предлагаемая зарплата для кандидатов составила 105 634 рубля в месяц за полный рабочий день.

Высокий интерес наблюдается к профессиям комплектовщика и упаковщика. На их долю приходится 4,7% и 4,1% откликов соответственно. Так, комплектовщику предлагают в среднем 77 384 рубля в месяц, упаковщику — 85 896 рублей.

«Высокий интерес к массовым специальностям объясняется относительно низким порогом входа, возможностью быстро приступить к работе и конкурентным уровнем оплаты труда, который работодатели предлагают новым сотрудникам», — пояснили аналитики.

Кроме того, многие работодатели разрабатывают программы обучения на месте. Это делает профессии более привлекательными для новичков.

экономика
занятость