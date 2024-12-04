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Работу Восточного рынка в Краснодаре продлили до 2029 года

Администрация Краснодара опубликовала постановление, согласно которому Восточный рынок на улице Стасова продолжит работать еще пять лет.

Источник: Новая Кубань

Документ, вступающий в силу с 1 января 2025 года, разрешает управляющей компании «Восточный рынок» организовывать розничную торговлю на территории по адресу: ул. им. Стасова, 161.

Восточный рынок, расположенный между улицами Ставропольской и Селезнева, давно известен как одно из наиболее доступных мест для покупок. Здесь краснодарцы могут приобрести свежие овощи, мясо и рыбу по ценам, значительно ниже магазинных.

Решение о продлении работы рынка позволит жителям города продолжать пользоваться своими услугами, сохраняя бюджет и доступ к качественным продуктам.

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