Работу Восточного рынка в Краснодаре продлили до 2029 года

Документ, вступающий в силу с 1 января 2025 года, разрешает управляющей компании «Восточный рынок» организовывать розничную торговлю на территории по адресу: ул. им. Стасова, 161.



Восточный рынок, расположенный между улицами Ставропольской и Селезнева, давно известен как одно из наиболее доступных мест для покупок. Здесь краснодарцы могут приобрести свежие овощи, мясо и рыбу по ценам, значительно ниже магазинных.



Решение о продлении работы рынка позволит жителям города продолжать пользоваться своими услугами, сохраняя бюджет и доступ к качественным продуктам.