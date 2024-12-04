Кондратьев: Троицкий водовод на Кубани появится в 2025 году

«Понимаю жителей Новороссийска. По всем условиям контракта в этом году Троицкий групповой водопровод должен был начать функционировать. Но мир поменялся. Давайте входить в понимание, мы не остановились и не отказались от строительства. Контракты были с другими поставщиками. Проблема, конечно, ее надо решать, но абстрагироваться от сегодняшнего дня мы не можем», — сказал Вениамин Кондратьев.