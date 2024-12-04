В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

По словам Влчека, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. «Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — сказал министр. И на всякий случай, он готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.