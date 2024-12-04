ПРАГА, 4 дек — РИА Новости. По южной ветви трубопровода «Дружба» в среду в Чехию перестала поступать нефть, журналистам эту информацию подтвердил глава минпромторга страны Лукаш Влчек.
«Нам известно об этой ситуации (что в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу “Дружба” — ред.), и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами», — сказал министр.
По южной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию поступает 58% нефти.
По словам Влчека, Чехия в настоящее время располагает достаточными запасами нефти. «Нефтеперерабатывающие заводы хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных материальных резервов», — сказал министр. И на всякий случай, он готов предложить правительству вариант с использованием запасов нефти из госрезервов.
В свою очередь представитель госпредприятия-оператора чешской части нефтепровода «Дружба», Mero, Барбора Пуцова заявила журналистам, что в ближайшее время будет опубликовано сообщение о ситуации с поставками нефти.