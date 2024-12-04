«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

13:54 Главное из выступления Силуанова на форуме:
13:51 Министр финансов Антон Силуанов на форуме рассказал о приоритетах бюджетной политики России на ближайшие годы: «Бюджет неплохой получился, главное его исполнить».
13:47 Главное из выступления Набиуллиной на форуме:
13:45 Интересно, коснется ли президент темы высокой ключевой ставки (сейчас — 21%). Сегодня на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала о причинах жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и сравнила инфляцию с пульсом: «В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную — очень тяжело».
13:42 28 октября Путин заявил о дисбалансах в российской экономике, в том числе из-за санкций и дефицита кадров.
13:39 2 декабря президент назвал дефицит кадров на фоне минимальной безработицы одной из ключевых проблем российской экономики.
Глава государства отметил рекордно низкий уровень безработицы — 2,7%. Несмотря на это, ряд отраслей экономики критически нуждаются в специалистах. Путин назвал дефицит кадров главным барьером для развития экономики и предложил использовать технологии, в том числе искусственный интеллект, для борьбы с проблемой.
13:34 Путин заявлял, что Россия готова играть ключевую роль в формировании нового мирового порядка, основанного на равноправии и взаимоуважении между государствами.
13:34 Путин в 2023 году раскритиковал европейские страны за политику двойных стандартов, действующих по принципу «свой — чужой». По мнению президента, такая политика подрывает доверие в международных отношениях.
13:31 Центральной темой форума «Россия зовет!» в 2023 году стала жизнь без глобализации.
Путин заявлял об экономической устойчивости страны к санкциям. Президент отмечал, что это не повлияло на рост экономики, а в страну с начала 2022 года пришли около 1500 иностранных компаний, что свидетельствует о привлекательности российского рынка.
13:21 Путин регулярно принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», начиная с его основания в 2009 году. Последний раз президент выступал на площадке форума в 2023 году.
13:11 Помимо выступления, Путин ответит на вопросы собравшихся. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
13:01 Форум «Россия зовет!» традиционно проводит банк ВТБ. На площадке мероприятия собираются представители бизнеса, инвестиций и политики России. Путин сегодня выступит на пленарной сессии форума.
13:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня после 13:00 по московскому времени президент Владимир Путин выступит на одном из основных экономических форумов 2024 года — «Россия зовет!».