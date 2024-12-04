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«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

«Россия зовет!». Его центральная тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Путин расскажет, как страна собирается развивать макроэкономическую политику в ужесточившихся внешних условиях, что будет сделано для поддержки инвестиций и инноваций. Ожидается, что президент коснется самых горячих тем — от сотрудничества с дружественными странами до укрепления кадрового потенциала и привлечения международного капитала. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Источник: Газета.Ру

13:54 Главное из выступления Силуанова на форуме:

13:51 Министр финансов Антон Силуанов на форуме рассказал о приоритетах бюджетной политики России на ближайшие годы: «Бюджет неплохой получился, главное его исполнить».

13:47 Главное из выступления Набиуллиной на форуме:

13:45 Интересно, коснется ли президент темы высокой ключевой ставки (сейчас — 21%). Сегодня на форуме «Россия зовет!» глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала о причинах жесткой денежно-кредитной политики ЦБ и сравнила инфляцию с пульсом: «В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную — очень тяжело».

13:42 28 октября Путин заявил о дисбалансах в российской экономике, в том числе из-за санкций и дефицита кадров.

13:39 2 декабря президент назвал дефицит кадров на фоне минимальной безработицы одной из ключевых проблем российской экономики.

Глава государства отметил рекордно низкий уровень безработицы — 2,7%. Несмотря на это, ряд отраслей экономики критически нуждаются в специалистах. Путин назвал дефицит кадров главным барьером для развития экономики и предложил использовать технологии, в том числе искусственный интеллект, для борьбы с проблемой.

13:34 Путин заявлял, что Россия готова играть ключевую роль в формировании нового мирового порядка, основанного на равноправии и взаимоуважении между государствами.

13:34 Путин в 2023 году раскритиковал европейские страны за политику двойных стандартов, действующих по принципу «свой — чужой». По мнению президента, такая политика подрывает доверие в международных отношениях.

13:31 Центральной темой форума «Россия зовет!» в 2023 году стала жизнь без глобализации.

Путин заявлял об экономической устойчивости страны к санкциям. Президент отмечал, что это не повлияло на рост экономики, а в страну с начала 2022 года пришли около 1500 иностранных компаний, что свидетельствует о привлекательности российского рынка.

13:21 Путин регулярно принимает участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», начиная с его основания в 2009 году. Последний раз президент выступал на площадке форума в 2023 году.

13:11 Помимо выступления, Путин ответит на вопросы собравшихся. Модератором дискуссии выступит председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

13:01 Форум «Россия зовет!» традиционно проводит банк ВТБ. На площадке мероприятия собираются представители бизнеса, инвестиций и политики России. Путин сегодня выступит на пленарной сессии форума.

13:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня после 13:00 по московскому времени президент Владимир Путин выступит на одном из основных экономических форумов 2024 года — «Россия зовет!».