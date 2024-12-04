«Россия зовет!» Путин выступает на инвестиционном форуме

«Россия зовет!». Его центральная тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Путин расскажет, как страна собирается развивать макроэкономическую политику в ужесточившихся внешних условиях, что будет сделано для поддержки инвестиций и инноваций. Ожидается, что президент коснется самых горячих тем — от сотрудничества с дружественными странами до укрепления кадрового потенциала и привлечения международного капитала. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.