В Казахстане антимонопольщики проверят сотовых операторов на сговор для поднятия цен

«В связи с обнаружением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен», — говорится в сообщении.