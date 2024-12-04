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В Казахстане антимонопольщики проверят сотовых операторов на сговор для поднятия цен

АЛМАТЫ, 4 дек — Sputnik. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком — Сервис» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline), сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.kz

Уточняется, что расследование были начаты по статье 170 Предпринимательского кодекса, в части согласованного повышения тарифов «в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году».

«В связи с обнаружением в действиях сотовых операторов по установлению одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре 2024 департамент по Астане вынес в отношении ТОО «КаР-Тел» «уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением» — оператор ограничивал потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

«По аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО “Казахтелеком” начата процедура расследования», — уточнили в ведомстве.

Антимонопольщики пообещали проверить все факты повышения цен в 2024 году и дать «правовую оценку в установленном законодательством порядке».

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