Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В минЖКХ назвали причины плановых отключений тепла зимой

Это связано с выявлением дефектов на теплосетях.

Источник: Комсомольская правда

Зимой плановые отключения тепла в Новосибирске происходят из-за выявления дефектов на теплосетях. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Евгений Назаров.

— В рамках эксплуатации выявляются определенные дефекты на теплотрассах. Эти дефекты есть раскрывающиеся, то есть значимые, и те, которые могут в определенный период продолжать существовать, но они берутся под контроль. Персонал наблюдает за ним какой-то период и, когда повышается температура воздуха, от −10 градусов, планово подается заявка на участок, где этот дефект был выявлен. Соответственно, он локализуется, то есть минимизируется участок отключения потребителей, и в плановый период он ликвидируется. Без отключений в текущей ситуации не обойтись, — объяснил Назаров в эфире ЦУР.

Ранее стало известно, что без отопления остался 131 дом в Октябрьском районе.

ЖКХ