В минЖКХ назвали причины плановых отключений тепла зимой

— В рамках эксплуатации выявляются определенные дефекты на теплотрассах. Эти дефекты есть раскрывающиеся, то есть значимые, и те, которые могут в определенный период продолжать существовать, но они берутся под контроль. Персонал наблюдает за ним какой-то период и, когда повышается температура воздуха, от −10 градусов, планово подается заявка на участок, где этот дефект был выявлен. Соответственно, он локализуется, то есть минимизируется участок отключения потребителей, и в плановый период он ликвидируется. Без отключений в текущей ситуации не обойтись, — объяснил Назаров в эфире ЦУР.