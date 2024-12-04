Губернатор Краснодарского края рассказал об «отельном буме» в регионе

Инвестиции в санаторно-курортную отрасль выросли в 30 раз. Настоящего «отельного бума» удалось добиться благодаря тому, что в 500-метровой зоне вдоль побережья разрешили строить только гостиницы и санатории. За принятое решение губернатор Вениамин Кондратьев поблагодарил председателя ЗСК Юрия Бурлачко.
Еще 10 лет назад, отметил глава региона, люди жили в советских отелях. А сейчас ситуация меняется. 30 новых отелей сданы в 2024 году. В следующем году ожидается введение в эксплуатацию еще 62 средств размещения. В них будут открыт 120 тысяч вакансий.
«Где-то людей надо будет искать. Но это уже вторая составляющая», — сказал губернатор.