Губернатор Краснодарского края рассказал об «отельном буме» в регионе

Еще 10 лет назад, отметил глава региона, люди жили в советских отелях. А сейчас ситуация меняется. 30 новых отелей сданы в 2024 году. В следующем году ожидается введение в эксплуатацию еще 62 средств размещения. В них будут открыт 120 тысяч вакансий.