Самарские ресурсники борются с ожирением труб

— Недавно специалисты вычищали жировые пробки на улице Куйбышева. Сотрудники компании отмечают, что сама линия проложена не более двух лет назад, причиной засора стало наличие точек общественного питания, которые не соблюдали правила использования канализации, — отметили в компании.