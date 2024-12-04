Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские ресурсники борются с ожирением труб

В Самаре сотрудники ресурсной компании выявляют предприятия общепита, забивающие трубы.

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании приступили к борьбе с «ожирением» труб. Специалисты выявляют предприятия общепита, забивающие канализационные линии, об этом сообщили в «РКС-Самара».

— Недавно специалисты вычищали жировые пробки на улице Куйбышева. Сотрудники компании отмечают, что сама линия проложена не более двух лет назад, причиной засора стало наличие точек общественного питания, которые не соблюдали правила использования канализации, — отметили в компании.

Владельцам заведений направили уведомление с просьбой установить жироуловители. Из 379 собственников ответили только 58 абонентов, из них подобная система есть у 37 организаций. В отношении остальных точек общественного питания готовят жалобу.

ЖКХ