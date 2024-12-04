Самарские ресурсники борются с ожирением труб

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании приступили к борьбе с «ожирением» труб. Специалисты выявляют предприятия общепита, забивающие канализационные линии, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Недавно специалисты вычищали жировые пробки на улице Куйбышева. Сотрудники компании отмечают, что сама линия проложена не более двух лет назад, причиной засора стало наличие точек общественного питания, которые не соблюдали правила использования канализации, — отметили в компании.
Владельцам заведений направили уведомление с просьбой установить жироуловители. Из 379 собственников ответили только 58 абонентов, из них подобная система есть у 37 организаций. В отношении остальных точек общественного питания готовят жалобу.