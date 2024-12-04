В Екатеринбурге за Основинским парком построят высотку вместо долгостроя

Напомним, программу комплексного развития территорий (КРТ) на участке девелопер «Самолет». Застройщик планирует построить на ул. Вилонова четыре отдельно стоящих здания переменной этажности от 14 до 32 этажей на 800 квартир и детский сад для 100 малышей. На ул. Летчиков построят жилой квартал из четырех односекционных домов башенного типа с переменной этажностью от 22 до 32 этажей. Там также планируют построить детский сад для 100 детей, паркинг и многофункциональную спортивную площадку.