Стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре

Отмечается, что на проведение восстановительных работ будет выделено 3,8 млрд рублей.



Напомним, что ремонт конструкции планировалось начать еще в 2023 году. Тогда затраты на него оценивались в 600 млн рублей. Однако только в мае 2024 года стало известно, что было положено начало корректировке проектно-сметной документации для ремонта Тургеневского моста. По словам замглавы города Владимира Архипова, весной текущего года необходимо было определить источник финансирования проекта.