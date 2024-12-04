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Стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре

Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут в 2025 году. Об этом сообщил во время «прямой линии» глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Проблему знаем. Она в стадии решения», — добавил губернатор.

Отмечается, что на проведение восстановительных работ будет выделено 3,8 млрд рублей.

Напомним, что ремонт конструкции планировалось начать еще в 2023 году. Тогда затраты на него оценивались в 600 млн рублей. Однако только в мае 2024 года стало известно, что было положено начало корректировке проектно-сметной документации для ремонта Тургеневского моста. По словам замглавы города Владимира Архипова, весной текущего года необходимо было определить источник финансирования проекта.