В Самаре состоялась обкатка электробуса «Генерал»

«Поскольку электробус заявлен разработчиками и производителем как инновационный, с удлиненным автономным ходом в среднем до 100 км, мы обязательно должны убедиться в этом на практике. Старая модель электробуса другого производителя требовала подзарядки в пути — зарядные станции установлены в самарском троллейбусном депо № 1 и в Южном городе, а это уже Волжский район. Приходилось направлять технический транспорт, доставлять старый электробус на станцию, а пассажиров пересаживать в автобусы. Уверены, что многокомпонентная зарядная система “Генерала” избавит от таких проблем, что позволит повысить ритмичность перевозок», — сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.