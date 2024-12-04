Три дома построят для расселения аварийного фонда в Нижнем Новгороде

Три многоквартирных дома построят в трех районах Нижнего Новгорода для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
Напомним, в текущем году началось переселение нижегородцев из домов, включенных в региональную адресную программу на 2024−2028 годы. Расселению подлежат жилые строения, признанные аварийными в период с 2017 по 2022 год. Работы пройдут в четыре этапа.
В рамках первого этапа по муниципальному заказу возведут три многоквартирных дома на улицах Садовой (Автозаводский район), Зайцева (Сормовский) и 40 лет Победы (Приокский). Проектные работы уже завершились, сейчас идет подготовка документации и земельных участков, также ведется расселение аварийного жилого фонда.
На втором этапе власти будут рассматривать четыре земельных участка для строительства еще нескольких домов. За это время планируется расселить более 20 тысяч «квадратов» аварийного жилья.
Напомним, что в 2025 году на расселение аварийного фонда в Нижнем Новгороде.