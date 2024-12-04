Система фонового мониторинга мерзлоты «Норникеля» получила международную премию

«Система фонового мониторинга — это крайне важная история. У “Норникеля” задача — изучить, насколько их объекты устойчивы на мерзлоте. Риски изменения климата очень сильные в регионе присутствия “Норникеля”. И, конечно, компания прилагает большие усилия на адаптацию к изменению климата. В целом мониторинг опасных факторов климатических процессов и факторов климатического риска — это крайне важная история для всех российских компаний. Формирование и внедрение такой системы — первый шаг для понимания и управления климатическими рисками. В этом смысле “Норникель” может показать хороший пример», — отметил Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН.