В Воронеже планируют заменить лифты в 11 домах

Победителю конкурса предстоит в срок до конца июля 2025 года провести ремонт, модернизацию и замену вышедших из строя лифтов, лифтовых шахт, а также машинных и блочных помещений в 11 многоквартирных домах Воронежа. Заказчиком работ выступает Фонд капремонта многоквартирных домов области.