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В Воронеже планируют заменить лифты в 11 домах

На эти цели выделяют 161,8 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на портале госзакупок объявили поиски подрядчика для проведения ремонтных работ и замены лифтов в многоквартирных домах, сообщает издание «De Facto Воронеж». На эти цели выделяют больше 161,8 миллиона рублей.

Победителю конкурса предстоит в срок до конца июля 2025 года провести ремонт, модернизацию и замену вышедших из строя лифтов, лифтовых шахт, а также машинных и блочных помещений в 11 многоквартирных домах Воронежа. Заказчиком работ выступает Фонд капремонта многоквартирных домов области.

В списке адресов числятся:

Бульвар Победы, дома №№ 37, 41 и 43;

Спортивная набережная, дом № 13;

Проспект Труда, дом № 155;

Улица Лидии Рябцевой, дом № 28а;

Улица Торпедо, дом № 24;

Улица Владимира Невского, дом № 17;

Улица Антонова-Овсеенко, дома № 15 и № 19;

Улица 45-й Стрелковой Дивизии, дом № 125.

Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря, а победителя назовут 13 декабря.

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