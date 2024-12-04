В Воронеже планируют заменить лифты в 11 домах

В Воронеже на портале госзакупок объявили поиски подрядчика для проведения ремонтных работ и замены лифтов в многоквартирных домах, сообщает издание «De Facto Воронеж». На эти цели выделяют больше 161,8 миллиона рублей.
Победителю конкурса предстоит в срок до конца июля 2025 года провести ремонт, модернизацию и замену вышедших из строя лифтов, лифтовых шахт, а также машинных и блочных помещений в 11 многоквартирных домах Воронежа. Заказчиком работ выступает Фонд капремонта многоквартирных домов области.
В списке адресов числятся:
Бульвар Победы, дома №№ 37, 41 и 43;
Спортивная набережная, дом № 13;
Проспект Труда, дом № 155;
Улица Лидии Рябцевой, дом № 28а;
Улица Торпедо, дом № 24;
Улица Владимира Невского, дом № 17;
Улица Антонова-Овсеенко, дома № 15 и № 19;
Улица 45-й Стрелковой Дивизии, дом № 125.
Заявки на конкурс принимаются до 10 декабря, а победителя назовут 13 декабря.