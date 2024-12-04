Парк построят в «Городе спорта» в Краснодаре

«И обязательно будет огромный современный парк. Все это при поддержке министра спорта страны и президента России. Владимир Владимирович был во Дворце Самбо. Высоко оценил проект Дворца гимнастики, поддержал идею построить спортивный интернат для юных спортсменов», — сказал Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».