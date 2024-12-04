Парк построят в «Городе спорта» в Краснодаре. С вопросом к главе региона Вениамину Кондратьеву обратилась местная жительница.
Спортобъекты в «Городе спорта» размещены овалом. В верхней части находится «Баскет-холл», Дворец водных видов спорта, «Чемпион», Ледовый дворец. Планируется Дворец гимнастики.
На территории «Города спорта» появится «Аллея спортивной славы».
«И обязательно будет огромный современный парк. Все это при поддержке министра спорта страны и президента России. Владимир Владимирович был во Дворце Самбо. Высоко оценил проект Дворца гимнастики, поддержал идею построить спортивный интернат для юных спортсменов», — сказал Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».
На Кубани с начала 2024 года достроили восемь спортивных объектов. До конца года в крае завершат 13 комплексов и шесть центров единоборств.
Проектирование Дворца гимнастики продолжается. Краевая спортивная школа-интернат будет рассчитана на 500 мест.