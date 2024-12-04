В пермском аэропорту возобновят работы по реконструкции перрона

Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании регионального правительства. По словам господина Вешнякова, соответствующее решение было принято на совещании с участием заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и гендиректора ФКУ «Ространсмодернизация» Евгения Туриева в рамках форума «Транспортная неделя 2024».
Реконструкция перрона и рулежных дорожек аэропорта Большое Савино началась в 2018 году. В 2021 году подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», которое тогда являлось заказчиком, в одностороннем порядке расторгло контракт с подрядчиком из-за недочетов, допущенных подрядчиком при работах.
В августе 2022 года вновь был объявлен конкурс по выбору генподрядчика на реконструкцию инфраструктуры аэропорта. На этот раз заказчиком выступило ФКУ «Ространсмодернизация». Единственным участником конкурса стало АО «Стройтрансгаз». Однако осенью компания в одностороннем порядке расторгла контракт. Представители генподрядчика объяснили свое решение тем, что во время реконструкции рабочие обнаружили несоответствие почвы под перроном аэропорта характеристикам, которые брались при расчетах технической документации. Без изменения проектных решений продолжение работ стало невозможным.