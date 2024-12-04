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Кондратьев: на Кубани пересмотрят работу операторов по вывозу мусора

Жители Ейска жалуются, что мусор летом этого года не вывозили вообще.

Источник: Reuters

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что работу операторов по вывозу мусора в регионе пересмотрят.

Во время прямой линии к губернатору обратились жители Ейска, которые пожаловались на качество уборки и вывоза твердых коммунальных отходов.

Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас в Краснодарском крае 10 перспективных объектов по уборке мусора — восемь комплексов по переработке ТКО и два по сортировке. Кроме того, на Кубани работают пять региональных операторов.

Вениамин Кондратьев сообщил, что на происходящее в Ейске обратят пристальное внимание. Он поручил расторгнуть договор с этим подрядчиком и решить проблемы с вывозом мусора в других городах региона.

Напомним, в Краснодаре ликвидировали девять крупных свалок в поселке Индустриальном и хуторе Октябрьском. На вывоз отходов из пригорода кубанской столицы потребовалось восемь грузовиков и полный рабочий день.