Кондратьев: на Кубани пересмотрят работу операторов по вывозу мусора

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что работу операторов по вывозу мусора в регионе пересмотрят.
Во время прямой линии к губернатору обратились жители Ейска, которые пожаловались на качество уборки и вывоза твердых коммунальных отходов.
Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас в Краснодарском крае 10 перспективных объектов по уборке мусора — восемь комплексов по переработке ТКО и два по сортировке. Кроме того, на Кубани работают пять региональных операторов.
Вениамин Кондратьев сообщил, что на происходящее в Ейске обратят пристальное внимание. Он поручил расторгнуть договор с этим подрядчиком и решить проблемы с вывозом мусора в других городах региона.
Напомним, в Краснодаре ликвидировали девять крупных свалок в поселке Индустриальном и хуторе Октябрьском. На вывоз отходов из пригорода кубанской столицы потребовалось восемь грузовиков и полный рабочий день.