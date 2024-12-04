Премьер Головченко высказался о жилье для белорусов, которые не имеют право на господдержку

Вторым фактором премьер назвал снижение со стороны белорусов интереса к строительству жилья с господдержкой, то есть с использованием льготных или субсидированных кредитов. Хотя при этом увеличивается количество граждан, которые хотят построить жилье, из числа тех, кто состоит на учете молодых семей без детей либо с одним ребенком, иных категорий, которые не имеют ни права на получение господдержки, ни реальной возможности построить жилье за свои средства из-за недостаточных доходов.