Премьер Головченко высказался о жилье для белорусов, которые не имеют право на господдержку

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что подходы к обеспечению белорусских граждан жильем нуждаются в донастройке, передает БелТА.
В частности, глава правительства отметил, что существующие сейчас в Беларуси подходы к обеспечению граждан жильем нуждаются в донастройке по ряду причин. Корректировать их, как он отметил, следует с учетом требований президента Беларуси Александра Лукашенко, а также растущих запросов общества и возможностей экономики.
— Президентом страны определен новый вектор концентрации государственной поддержки при строительстве жилья под создающиеся и развивающиеся производственные мощности с приоритетным решением жилищных вопросов для работников наиболее востребованных специальностей в регионе, — напомнил Головченко.
Вторым фактором премьер назвал снижение со стороны белорусов интереса к строительству жилья с господдержкой, то есть с использованием льготных или субсидированных кредитов. Хотя при этом увеличивается количество граждан, которые хотят построить жилье, из числа тех, кто состоит на учете молодых семей без детей либо с одним ребенком, иных категорий, которые не имеют ни права на получение господдержки, ни реальной возможности построить жилье за свои средства из-за недостаточных доходов.
Здесь же Головченко отметил, что чтобы создать условия по решению жилищных вопросов правительство уже принимает меры, чтобы увеличить объемы бюджетного финансирования строительства арендного жилья. Но еще необходимо дополнительное решение вопроса о дифференциации господдержки при строительстве жилья.
— Надо уйти от уравниловки и исходить из реальных потребностей экономики и наших планов по сдерживанию процессов гиперурбанизации, — подчеркнул он.
Кроме того, Головченко сказал, что нужно кардинально изменить ситуацию с обеспечением жильем, в том числе жильем социального пользования, детей-сирот, семей с инвалидами, других льготных категорий, для которых жилье на данный момент возводится в недостаточных объемах. И также нужны решения по увеличению объемов реконструкции неблагоустроенного жилфонда, в том числе в сельской местности.
— Нужно сделать один простой и понятный документ, который закрывал бы все вопросы финансовой поддержки со стороны государства льготных категорий граждан, — заключил премьер-министр.
Между тем МИД Беларуси сказал, что соглашение с Россией о признании виз заработает в 2025.