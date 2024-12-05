На Кубани появилась первая в регионе бетонная дорога

На Кубани, в Усть-Лабинске, рабочие завершили строительство первой в крае бетонной дороги, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу компании «Цемрос».
Капитальный ремонт участка улицы Коммунальной, от региональной трассы Краснодар — Кропоткин до мясокомбината «Южный», выполнили с использованием цементобетонных технологий.
Двухкилометровый отрезок пути обновляли чуть более двух месяцев. В деле использовали 1730 тонн цемента, поставленного из Карачаево-Черкесской Республики и Белгородской области.
Директор по капстроительству «Цемроса» Эдуард Шмидт отметил, что, несмотря на распространенность бетонных дорог в мире, для России это относительно редкий вид дорожного полотна. Данный проект имеет экспериментальный характер.
При выборе материала обязтельно учитывались климатические и эксплуатационные особенности участка.
Как сообщало информагентство ранее, в Краснодаре реконструируют Западный обход. Ремонт охватит три основных участка общей протяженностью 8,89 км. Работы завершат в 2027 году,