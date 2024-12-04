В Крыму назвали главную «мусорную» проблему

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. За 2024 год в Крыму ликвидировали свыше 600 тысяч кубических метров стихийных свалок в лесополосах и полях, но мусор продолжает скапливаться в природных экосистемах. И эта проблема требует ужесточения контроля со стороны муниципалитетов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявили директор «ЖКХ-контроль» Анатолий Петров и гендиректор «Крымэкоресурсы» Жанна Дикая.