В Крыму назвали главную «мусорную» проблему

Реестр стихийных свалок составляет минэкологии, после чего минЖКХ доводит субсидию для их ликвидации региональному оператору по утилизации твердых бытовых отходов.
«Нам республикой она была доведена. И мы более 600 тысяч кубов за год ликвидировали стихийных свалок», — рассказала Жанна Дикая.
По словам Петрова, несмотря на все усилия, стихийные навалы продолжают вырастать за пределами населенных пунктов.
«В лесополосы продолжают вывозить мусор, свалки все равно растут. Должен быть муниципальный контроль, нужно, чтобы везде стояли камеры и фиксировали, кто и с каким номером подъехал», — поделился своим видением ситуации Петров.
С помощью камер у больших лодок для мусора с недобросовестными «предпринимателями» борется региональный оператор по обращению с отходами. Все факты нарушений фиксируются и отправляются в полицию, отметила Жанна Дикая.
«На территориях муниципалитетов установлено определенное количество лодок для крупногабаритных отходов, к которым не относится строительный мусор, но в основном мы там видим строительные отходы. И оператор все это за свои деньги должен вывезти», — отметила она.