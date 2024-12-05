На Кубани с 2025 года полностью запретят иностранную рабочую силу

«Сегодня в экономике края все отрасли маржинальные. Если говорить про строительную сферу, то сейчас можно привлекать 50 процентов иностранных кадров. В остальных сферах запрет действует с начала этого года. Со следующего — полностью запретим иностранную рабочую силу. В Краснодарском крае при поступлении в колледж конкурс до 6 человек на место, а выпускники на рынке труда никому не нужны. Руководителям предприятий надо изменить подход. Перестать ждать пока придут к ним и самим идти к студентам. Стипендию платить, чтобы после окончания колледжа получить работника. Это борьба за кадры», — сказал Кондратьев в ходе прямой линии с жителями Кубани.
По данным властей, на Кубани развивают сотрудничество техникумов и предприятий-партнеров. На базе профессиональных образовательных организаций региона работают шесть кластеров федерального проекта «Профессионалитет»: сельское хозяйство, информационные технологии, туризм и сфера услуг, искусство и креативная индустрия. Еще три- в сфере строительства, машиностроения и педагогики — откроются в следующем году. Здесь студенты обучаются по практико-ориентированным программам, разработанным совместно с работодателями.
В Краснодарском крае в списке наиболее востребованных остаются инженеры, механики, слесари, агрономы, повара, бетонщики, трактористы, электромонтеры, сварщики и швеи, добавляют в администрации региона.