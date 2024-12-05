Нацбанк ощутимо опустил курс доллара и курс евро на 5 декабря

В Национальном банке озвучили обновленные курсы валют на 5 декабря 2024 года, четверг. В итоги курсы доллара и евро уменьшились, но, напротив, подрос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 5 декабря, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4923 белорусского рубля, 1 евро — 3,6678 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3389 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 4 декабря, курс доллара и курс евро понизились, а курс российского рубля несколько увеличился. Заметнее других валют поменялся курс европейской валюты.
В денежном выражении на 5 декабря, четверг, валютные курсы скорректированы так: курс 1 доллара США понижен на 0,0304 белрубля, курс 1 евро потерял 0,0441 белрубля, а курс 100 российских рублей поднялся на 0,0222 белрубля.
Кроме того, премьер Головченко высказался о жилье для белорусов, которые не имеют право на господдержку.