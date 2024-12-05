Зарплаты курьеров в Челябинске выросли более чем на 50 тысяч рублей

Исследование показало, как изменялись зарплаты курьеров в разных российских городах за последние четыре года.
Аналитику по данному сегменту рынка труда представил сервис SuperJob. Они изучили динамику изменений с 2020 года как среднерыночных зарплат курьеров, так и максимальных зарплат (с учетом выполнения большого объема заказов). Также было отдельно посмотрено на изменение зарплат пеших (велосипедных) курьеров и на тех, кто развозит заказы на автомобилях.
В Челябинске средние зарплаты курьеров, передвигающихся на своих двоих или на велоколесах, с 2020-го по 2024-й год выросли на 27 тыс. рублей. Если 4 года назад такой курьер в среднем получал 23 тыс. рублей, то в этом году — 50 тыс. рублей. Только за последний год (в сравнении с 2023 годом) средние зарплаты челябинских пеших курьеров увеличились на 7 тыс. рублей.
Еще более заметные изменения произошли с максимально возможными зарплатами. Если четыре года назад пеший и велосипедно-самокатный курьер в Челябинске мог максимально заработать 38 тыс. рублей в месяц, то в 2024 году этот показатель уже достигает уровня в 90 тыс. рублей. Таким образом максимально возможные зарплаты курьеров в Челябинске выросли за четыре года на 52 тыс. рублей. За последний год этот показатель увеличился на 20 тыс. рублей.
Не меньшие заметные изменения происходили и в зарплатах водителей-курьеров, которые развозят заказы на автомобилях. Если в 2020 году их среднерыночные зарплаты в Челябинске были равны 38 тыс. рублей в месяц, то в 2024 году они уже достигли уровня в 70 тыс. рублей. Таким образом показатель за четыре года вырос на 32 тыс. рублей. За последний год средние зарплаты челябинских курьеров на авто поднялись на 10 тыс. рублей. Что касается максимально возможных зарплат водителей-курьеров, то они за четыре года выросли на челябинском рынке на 80 тыс. рублей. Если в 2020 году такой работник мог похвастаться максимум 60 тыс. рублями в месяц, то в 2024 году — 140 тыс. рублями. За последний год этот показатель вырос на 18 тыс. рублей.