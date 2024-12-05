Зарплаты курьеров в Челябинске выросли более чем на 50 тысяч рублей

Не меньшие заметные изменения происходили и в зарплатах водителей-курьеров, которые развозят заказы на автомобилях. Если в 2020 году их среднерыночные зарплаты в Челябинске были равны 38 тыс. рублей в месяц, то в 2024 году они уже достигли уровня в 70 тыс. рублей. Таким образом показатель за четыре года вырос на 32 тыс. рублей. За последний год средние зарплаты челябинских курьеров на авто поднялись на 10 тыс. рублей. Что касается максимально возможных зарплат водителей-курьеров, то они за четыре года выросли на челябинском рынке на 80 тыс. рублей. Если в 2020 году такой работник мог похвастаться максимум 60 тыс. рублями в месяц, то в 2024 году — 140 тыс. рублями. За последний год этот показатель вырос на 18 тыс. рублей.