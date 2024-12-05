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В «ТГК-11» пообещали омским депутатам, что отопительный сезон пройдёт штатно

В среду, 4 декабря, в омском Горсовете прошло заседание комитета по вопросам ЖКХ.

Источник: AP 2024

Напомним, что Омск до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному сезону 24/25 из-за замечаний к «ТГК-11».

Как сообщается в Telegram-канале городского совета, в основном вопросы Ростехнадзора касались эксплуатации оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий, а также экспертизы промышленной безопасности и невыполнения сроков ремонта. Замтехнического директора «ТГК-11» Ярослав Нарватов заверил, что часть замечаний уже устранили, а те, что остались, не повлияют на прохождение отопительного сезона.

Депутаты также обратили внимание, что Омск присоединился к федеральной программе по ремонту тепловых сетей. Первый транш может поступить уже в следующем году, а значит нужно искать подрядчиков и быть готовыми заключать контракты на ремонт.

ЖКХ