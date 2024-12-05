Больше 220 новых лифтов установили в домах Хабаровского края

В текущем году в 80 многоквартирных домах Хабаровского края установили 228 новых лифтов. Работы прошли благодаря программе капитального ремонта. На них выделили больше 900 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы контролирует министерство ЖКХ региона. На этой неделе прошел инспекционный выезд замминистра Станислава Кондакова на приемку в доме по адресу: ДОС, 77. Оборудование полностью соответствует требованиям Технического регламента. В кабинах есть аварийное освещение и полы из износостойкого негорючего материала. Также были учтены нормы для людей с ОВЗ: кнопки содержат азбуку Брайля, при остановках на этажах срабатывает звуковое оповещение.
"В доме произведена замена трех лифтов производства. Стоимость оборудования составила порядка 11 миллионов рублей. Вся сумма заимствована в Фонде капитального ремонта.
Собираемость взносов на капремонт в доме составляет более 92%, что является высоким показателем. Ремонт МКД проводится на основании решения общего собрания собственников за счет взносов на капремонт. Когда граждане решают копить средства на счете Фонда, при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию выполнения работ", — рассказал Станислав Кондаков.
Согласно требованиям Технического регламента, в Хабаровском крае идет ускоренная замена лифтов, срок службы которых заканчивается до 2025 года включительно. Всего с 2015 по 2024 годы в 770 домах региона заменили 2450 лифтов.