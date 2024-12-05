Больше 220 новых лифтов установили в домах Хабаровского края

Собираемость взносов на капремонт в доме составляет более 92%, что является высоким показателем. Ремонт МКД проводится на основании решения общего собрания собственников за счет взносов на капремонт. Когда граждане решают копить средства на счете Фонда, при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию выполнения работ", — рассказал Станислав Кондаков.