Рекламодатель может получить штраф за непристойную рекламу роллов в Иркутске

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало рекламные материалы доставки суши и роллов на улице Пушкина в Иркутске непристойными. Дело было рассмотрено по заявлению местного жителя, который указал на оскорбительные выражения в рекламных материалах. Управление признало, что использованное японское слово в русской транслитерации могло восприниматься как нецензурное, сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы Иркутского УФАС, в органе заявили, что большинство жителей не владеют японским языком и могут неправильно интерпретировать смысл фраз.
В результате рекламораспространитель убрал все материалы с улиц города. Однако ответственность за инцидент несет рекламодатель — индивидуальный предприниматель из Красноярска, который не предоставил пояснения и не явился на заседание.
В настоящее время решается вопрос о назначении штрафа для нарушителя.