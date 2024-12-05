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Рекламодатель может получить штраф за непристойную рекламу роллов в Иркутске

В слоганах были японские слова, созвучные с русскими оскорблениями.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало рекламные материалы доставки суши и роллов на улице Пушкина в Иркутске непристойными. Дело было рассмотрено по заявлению местного жителя, который указал на оскорбительные выражения в рекламных материалах. Управление признало, что использованное японское слово в русской транслитерации могло восприниматься как нецензурное, сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы Иркутского УФАС, в органе заявили, что большинство жителей не владеют японским языком и могут неправильно интерпретировать смысл фраз.

В результате рекламораспространитель убрал все материалы с улиц города. Однако ответственность за инцидент несет рекламодатель — индивидуальный предприниматель из Красноярска, который не предоставил пояснения и не явился на заседание.

В настоящее время решается вопрос о назначении штрафа для нарушителя.

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