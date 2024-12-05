Рекламодатель может получить штраф за непристойную рекламу роллов в Иркутске

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало рекламные материалы доставки суши и роллов на улице Пушкина в Иркутске непристойными. Дело было рассмотрено по заявлению местного жителя, который указал на оскорбительные выражения в рекламных материалах. Управление признало, что использованное японское слово в русской транслитерации могло восприниматься как нецензурное, сообщает ИА IrkutskMedia.