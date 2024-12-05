Высокие цены на продукты в Крыму — что делают власти

«Например, фура везет сюда мясо, а отсюда она едет пустая — в итоге это закладывается в цену. В Севастополе еще дороже, потому что по логистике это самый тупиковый пункт. Но в соответствии с нашими мониторингами, в принципе цены по мясу в Крыму находятся в одном диапазоне с Краснодарским краем», — поясняет он.