Высокие цены на продукты в Крыму — что делают власти

Масло, мясо и логистика.
«За год больше всего в целом по России и в частности Крыму подорожало масло сливочное — в республике примерно на 21%. Рост связан с удорожанием производства и отчасти с отсутствием сырьевого молока. Сейчас прорабатываются меры поддержки производителям, сырьевикам, чтобы снизить цены на молочную продукцию», — говорит Гук.
Также за год существенно выросли цены на говядину и свинину из-за недостаточных объемов местного производства. Большая часть мяса завозится с материка, а доставка продукции в Крым выходит дороже, констатирует представитель профильного министерства.
«Например, фура везет сюда мясо, а отсюда она едет пустая — в итоге это закладывается в цену. В Севастополе еще дороже, потому что по логистике это самый тупиковый пункт. Но в соответствии с нашими мониторингами, в принципе цены по мясу в Крыму находятся в одном диапазоне с Краснодарским краем», — поясняет он.
Дешевые овощи и хлеб.
Часть товаров, по его словам, крымские торговые точки предлагают даже дешевле, чем в других регионах России. Например, с 2014 года республика держит низкие по сравнению с материковыми цены на хлеб.
«Еще у нас дешевле овощи, сезонные в том числе. Согласно данным федеральной статистики, до 20% по сравнению с Краснодарским краем — это по овощам борщевого набора», — приводит цифры Гук.
На другие социально значимые товары в Крыму также стараются удерживать цены. Всего в перечне 24 наименования: хлеб, мясо, бакалея, овощная и молочная продукция — но только определенных сортов.
При этом за качеством социальных товаров специалисты минпромполитки следят, в том числе на ярмарках, где представлена продукция местных производителей, уверяет чиновник.
Социальны товары «Со всем сетевыми магазинами, крымскими производителями и с крупной дистрибуцией заключено соглашение, которое предусматривает 30 наименований — а некоторые добровольно расширили его до 70 позиций — о не превышении 5% торговой надбавки», — приводит Гук одну из мер ценового регулирования.
В ближайшее время на основании соответствующего постановления правительства России перечень социальных товаров будет расширен. Регионам разрешили вносить в список позиции на свое усмотрение в зависимости от ситуации на местах. Какие продукты пополнят перечень в Крыму — пока еще неизвестно: сейчас местные власти определяют позиции.
«Несмотря на то, что в России нет закона о регулировании цен, предприниматели в Крыму все же относятся с пониманием и придерживаются рекомендованных цен на социальную группу товаров. В ответ власти республики оказывают содействие бизнесу в проблемных вопросах в законодательном поле», — подчеркнул гость эфира.
Социальные товары на полках крымских магазинов помечены отличительным синим ценником с пометкой «социальная цена». Перечень товаров, участников соглашения и цен размешен на сайте минпромполитики в рубрике «Ценообразование» — информация обновляется ежедневно. Если цена не соответствует, пожаловаться можно на горячую линию министерства, приложив фото и адрес магазина, посоветовал Гук.
До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.