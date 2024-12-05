Курсы валют на 5 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть снижаются. На 23:20 аст 4 декабря стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,82%, до 72,46 долларов за баррель, цена январских фьючерсов WTI понижалась на 1,84%, до 68,69 долларов за баррель. Трейдеры надеются на продление ограничений на поставки со стороны ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря, пишет Интерфакс-Казахстан. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.
Металлы: стоимость золота вышла в плюс после публикации статистики по США. На 20:58 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,99 доллара или на 0,41%, до 2 678,99 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,58%, до 31,988 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось на 146 тыс., в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 150 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре сократился сильнее прогноза: до 52,1% с уровня октября в 56%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:06 аст bitcoin торговался по 94 930,44 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,12%, а ее капитализация составила 1,87 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 775,61 доллар, повысившись в цене на 6,53%. Капитализация этой криптовалюты составила 454,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,49 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 5 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 4 декабря.
1 австралийский доллар 335,67 тенге.
1 азербайджанский манат 308,9 тенге.
10 армянский драм 13,07 тенге.
1 белорусский рубль 160,31 тенге.
1 бразильский реал 86,67 тенге.
10 венгерских форинтов 13,28 тенге.
1 гонконгский доллар 67,26 тенге.
1 грузинский лари 186,99 тенге.
1 датская крона 73,71 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,56 тенге.
1 доллар США 523,58 тенге.
1 евро 549,71 тенге.
1 индийская рупия 6,18 тенге.
1000 иранский риал 12,5 тенге.
1 канадский доллар 372,23 тенге.
1 китайский юань 71,99 тенге.
1 кувейтский динар 1702,2 тенге.
1 кыргызский сом 6,03 тенге.
1 малазийский ринггит 117,66 тенге.
1 мексиканский песо 25,74 тенге.
1 молдавский лей 28,74 тенге.
1 норвежская крона 47,29 тенге.
1 польский злотый 128,22 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,33 тенге.
1 российский рубль 5,01 тенге.
1 СДР 688,2 тенге.
1 сингапурский доллар 388,64 тенге.
1 таджикский сомони 48,26 тенге.
1 тайский бат 15,27 тенге.
1 турецкая лира 15,07 тенге.
100 узбекских сумов 4,08 тенге.
1 украинская гривна 12,57 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 663,06 тенге.
1 чешская крона 21,86 тенге.
1 шведская крона 47,53 тенге.
1 швейцарский франк 590,61 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,86 тенге.
100 южнокорейских вон 37,02 тенге.
1 японская иена 3,47 тенге.