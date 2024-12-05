Курсы валют на 5 декабря, цены на нефть и металлы

Металлы: стоимость золота вышла в плюс после публикации статистики по США. На 20:58 аст цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,99 доллара или на 0,41%, до 2 678,99 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,58%, до 31,988 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. Automatic Data Processing (ADP) сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось на 146 тыс., в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 150 тыс. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре сократился сильнее прогноза: до 52,1% с уровня октября в 56%.