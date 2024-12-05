Три съезда с четвертого моста открыли в Новосибирске

Ограничение действовало с начала строительства четвертого моста. Из-за этого на площадях Энергетиков и Инженера Будагова образовывались большие заторы на дороге.
Развязка обеспечит прямой заезд на мост с улицы Ипподромской. Один съезд предназначен для выезда на площадь Инженера Будагова, второй представляет собой съезд с улицы Фабричной на Красный проспект. Третий съезд обеспечит проезд со стороны Речного вокзала в направлениях Красного проспекта и Фабричной.
Напомним, строительство четвертого моста в Новосибирске продолжается с 2017 года в рамках концессии. Планируется, что в завершении работ он станет платным. Сроки ввода сооружения в эксплуатацию несколько раз были перенесены. Сейчас контракт с подрядчиком продлен до 2025 года. До этого времени запланировано завершить переустройство инженерных коммуникаций, строительство тоннеля на Станиславского, транспортных развязок, устройство инфраструктуры, благоустройство и озеленение, а также пусконаладочные работы.
Ранее НДН.инфо рассуждал, что будет с памятником Александру III, оставшимся в зловещей тени моста-недостройки.
Анастасия Новоселова