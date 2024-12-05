Три отрасли Хабаровского края завершили «цифровую прокачку»

В Хабаровске завершился первый день стратегической сессии «Цифровая трансформация». Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения Президента РФ при поддержке правительства края и АНО «Цифровая экономика» и соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика». Эксперты провели стратсессии по трем ключевым направлениям: «Транспорт», «Городская среда» и «Здравоохранение», сообщает ИА AmurMedia.
— Благодаря «Цифровой прокачке» мы качественно улучшим позиции Хабаровского края. Пока регион занимает 59 место в федеральном рейтинге, и нам нужно двигаться вперед — найти интересные полезные решения и войти в число ведущих субъектов. Такую задачу ставит губернатор Дмитрий Демешин. Повсеместное внедрение информационных технологий — это повышение производительности труда на предприятиях, создание комфортного уровня жизни людей, — заявила на пленарном заседании заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Мария Авилова.
Также в открывающей дискуссии, где были обозначены векторы работы для отраслевых групп, участвовали: заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, советник директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России Павел Синдяков, заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов, министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин и директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО «Цифровая экономика» Светлана Лукина.
«Прокачка» трех отраслей прошла в два этапа: проведение панельных дискуссий и «мозговых штурмов» рабочих групп, состоящих из руководителей краевых и муниципальных учреждений, регионального научного и бизнес-сообщества, а также федеральных экспертов.
Секция «Транспорт» стала самой многочисленной по количеству участников и слушателей. Они обсудили разные направления цифровизации: использование передовых технологий в авиаперевозках, внедрение искусственного интеллекта для видеоаналитики, переход на цифровой документооборот и опыт использования единых логистических бизнес-платформ. Результатом работы экспертов и отраслевиков стали предложения по внедрению ряда интеллектуальных транспортных систем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, единой транспортной карты, системы подсчета пассажиров и другие инициативы.
Участники секции «Городская среда» большое внимание уделили необходимости создания «цифрового двойника» города и региона. Технология поможет эффективно мониторить и анализировать риски в сфере ЖКХ. Инициатива вошла в перечень предложений для включения в стратегию цифровой трансформации, наряду с проектами по созданию единого регионального расчетного центра ЖКХ и системы мониторинга потребления ресурсов, цифровизации сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также эксперты отметили необходимость продолжить работу по внедрению приложения «Госуслуги Дом» — это удобный и прозрачный инструмент для взаимодействия собственников, управляющих компаний и ТСЖ. Число пользователей в регионе уже превысило отметку в 45 тысяч человек.
В секции «Здравоохранение» участники сосредоточились на вопросах внедрения искусственного интеллекта. В медицинских учреждениях края используют передовые технологии для обработки маммографических и флюорографических снимков, компьютерной томографии и рентгенограмм грудной клетки. Экспертам отрасли предстоит завершить работу по формированию инициатив до конца года.
— Проект «Цифровая прокачка» реализован уже более чем в 60 субъектах Российской Федерации и является эффективным инструментом цифрового развития регионов, — отметила директор направления «Цифровое развитие регионов и территорий» АНО «Цифровая экономика» Светлана Лукина.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, второй день «цифровой прокачки» будет посвящен вопросам в сфере промышленности. Среди участников заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева, замминистра промышленности и торговли региона Алексей Абросимов, а также представители ассоциации «Национальные системы управления», завода «Амурсталь», Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, Дальневосточной генерирующей компании и других промышленных предприятий края.
Напомним, главная цель «Цифровой прокачки» — повышение качества регионального сотрудничества и определение инициатив в области цифровой трансформации для реализации в 2024—2030 годах.