Три отрасли Хабаровского края завершили «цифровую прокачку»

Участники секции «Городская среда» большое внимание уделили необходимости создания «цифрового двойника» города и региона. Технология поможет эффективно мониторить и анализировать риски в сфере ЖКХ. Инициатива вошла в перечень предложений для включения в стратегию цифровой трансформации, наряду с проектами по созданию единого регионального расчетного центра ЖКХ и системы мониторинга потребления ресурсов, цифровизации сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Также эксперты отметили необходимость продолжить работу по внедрению приложения «Госуслуги Дом» — это удобный и прозрачный инструмент для взаимодействия собственников, управляющих компаний и ТСЖ. Число пользователей в регионе уже превысило отметку в 45 тысяч человек.