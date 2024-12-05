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В Казахстане вводят запрет на вывоз лома черных и цветных металлов всеми видами транспорта

Министр промышленности и строительства приказом от 29 ноября 2024 года внес соответствующие изменения в свой приказ от 21 октября 2024 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов», сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта цветных металлов:

  • отходы и лом медные;
  • отходы и лом алюминиевые;
  • отходы и лом свинцовые;
  • отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
  • прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • отсортированные по химическому типу и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;
  • несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть и прочие.

Аналогичный запрет теперь распространяется и на вывоз черных металлов:

  • отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
  • бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава;
  • изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения, шпалы, стыковые накладки и подкладки, клинья, опорные плиты, крюковые рельсовые болты, подушки и растяжки, станины, поперечины и прочие детали, предназначенные для соединения или крепления рельсов;
  • трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья;
  • трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья);
  • трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов;
  • трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории РК для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта;
  • тележки прочие;
  • крюки и прочие сцепные устройства, буфера, их части.

Приказ вводится в действие с 15 декабря 2024 года.

Как поясняют в ведомстве, установленный запрет должен привести к увеличению загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и является одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

экономика