Суд признал банкротом шахту «Ростовская»

В отношении угледобывающего предприятия открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, — конкурсное производство. Продлится оно шесть месяцев.
Для оценки имущества должника суд назначил конкурсного управляющего.
Иск в отношении предприятия подало частное лицо. Судя по материалам дела, шахта задолжала ему по договорам займа почти 319 млн рублей. Когда ООО не смогло погасить задолженность, истец направил в суд заявление о финансовой несостоятельности компании.
В июне 2024 года в отношении шахты была введена другая процедура, применяемая в деле о банкротстве, — наблюдение. Рассмотрев итоги этой процедуры, арбитраж и принял решение объявить ООО банкротом.
Шахта «Ростовская» расположена в городе Гуково. Занимается добычей антрацитного угля. Учредителем значится общество с ограниченной ответственностью «Э.коннект» — российское подразделение венгерской компании E.Connect Trade KFT.