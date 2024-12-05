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Суд признал банкротом шахту «Ростовская»

Ростовская область, 5 декабря 2024. DON24.RU. Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Шахта Ростовская». Документ размещен в судебной картотеке. Решение об этом принято в конце ноября.

В отношении угледобывающего предприятия открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, — конкурсное производство. Продлится оно шесть месяцев.

Для оценки имущества должника суд назначил конкурсного управляющего.

Иск в отношении предприятия подало частное лицо. Судя по материалам дела, шахта задолжала ему по договорам займа почти 319 млн рублей. Когда ООО не смогло погасить задолженность, истец направил в суд заявление о финансовой несостоятельности компании.

В июне 2024 года в отношении шахты была введена другая процедура, применяемая в деле о банкротстве, — наблюдение. Рассмотрев итоги этой процедуры, арбитраж и принял решение объявить ООО банкротом.

Шахта «Ростовская» расположена в городе Гуково. Занимается добычей антрацитного угля. Учредителем значится общество с ограниченной ответственностью «Э.коннект» — российское подразделение венгерской компании E.Connect Trade KFT.