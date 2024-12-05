Трамваи начнут производить в Екатеринбурге

«В наших планах подготовить и направить на испытания и сертификацию новый трамвай собственной оригинальной конструкции в начале следующего года и приступить к его серийному производству в 2026 году», — передает его слова «Интерфакс».
В 2025 году компания намерена создать первый опытный образец трамвая «Синара» и отправить его на испытания. Одновременно с этим будет вестись поиск персонала, проводиться обучение и отработка основных технологических процессов. Первые 20 трамваев поедут в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После этого 10 трехсекционных вагонов будут отправлены в Краснодар.
Ранее «Синара» победила в аукционе на поставку 50 троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом по 33 млн рублей каждый. Цена контракта составила 1,633 млрд рублей, срок поставки — до 31 декабря. Часть троллейбусов уже прибыла в Екатеринбург. Накануне глава города осмотрел новую партию машин.