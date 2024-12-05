Трамваи начнут производить в Екатеринбурге

В 2025 году компания намерена создать первый опытный образец трамвая «Синара» и отправить его на испытания. Одновременно с этим будет вестись поиск персонала, проводиться обучение и отработка основных технологических процессов. Первые 20 трамваев поедут в Ростов-на-Дону в рамках концессионного соглашения. После этого 10 трехсекционных вагонов будут отправлены в Краснодар.