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Повышение тарифов на услуги ЖКХ на Урале объяснили объективными причинами

В Свердловской области вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства по объективным причинам.

Об этом на заседании Совета представительных органов муниципальных образований региона заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Ежегодный пересмотр тарифов на услуги ЖКХ связан с ростом нерегулируемых цен на энергоресурсы, ростом зарплаты обслуживающего персонала, ремонтом и техническим обслуживанием сетей, поддержанием и модернизацией систем инфраструктуры.

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам, — сказал Николай Смирнов. — При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона. Износ коммунальных сетей сейчас довольно высок, в отдельных территориях он достигает 80% и выше».

Министр отметил, что почти ежедневно происходят технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре Свердловской области. Жители могут остаться без коммунальных услуг в любой момент. Поэтому установленные тарифы максимально приближены к экономически обоснованным.

При этом в регионе действуют льготы при оплате услуг ЖКХ. Они распространяются на более 30 категорий граждан.

«МК-Урал» ранее писал, что сдерживать тариф на жилищно-коммунальные услуги не надо, это вред для потребителей. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Потому что, сдерживая тарифы, мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс и, прошу СМИ на этом не прерывать мои слова, поддерживаем жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов, — сказал Николай Смирнов. — Задача государства — сдерживать не тарифы, а отслеживать объем платежей жителей».

Министр считает, что необходимо выводить тариф на экономическое обоснование.