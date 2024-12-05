Повышение тарифов на услуги ЖКХ на Урале объяснили объективными причинами

Об этом на заседании Совета представительных органов муниципальных образований региона заявил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Ежегодный пересмотр тарифов на услуги ЖКХ связан с ростом нерегулируемых цен на энергоресурсы, ростом зарплаты обслуживающего персонала, ремонтом и техническим обслуживанием сетей, поддержанием и модернизацией систем инфраструктуры.
«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам, — сказал Николай Смирнов. — При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона. Износ коммунальных сетей сейчас довольно высок, в отдельных территориях он достигает 80% и выше».
Министр отметил, что почти ежедневно происходят технологические нарушения на коммунальной инфраструктуре Свердловской области. Жители могут остаться без коммунальных услуг в любой момент. Поэтому установленные тарифы максимально приближены к экономически обоснованным.
При этом в регионе действуют льготы при оплате услуг ЖКХ. Они распространяются на более 30 категорий граждан.
«МК-Урал» ранее писал, что сдерживать тариф на жилищно-коммунальные услуги не надо, это вред для потребителей. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
«Потому что, сдерживая тарифы, мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс и, прошу СМИ на этом не прерывать мои слова, поддерживаем жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов, — сказал Николай Смирнов. — Задача государства — сдерживать не тарифы, а отслеживать объем платежей жителей».
Министр считает, что необходимо выводить тариф на экономическое обоснование.