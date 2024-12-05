Повышение тарифов на услуги ЖКХ на Урале объяснили объективными причинами

«Тарифы регулярно пересматриваются в сторону увеличения по объективным причинам, — сказал Николай Смирнов. — При этом существенного изменения тарифов в Свердловской области не было последние 10 лет. Необходима модернизация коммунальной инфраструктуры региона. Износ коммунальных сетей сейчас довольно высок, в отдельных территориях он достигает 80% и выше».