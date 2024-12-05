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На Дальнем Востоке появилась новая пятитысячная банкнота

Новые купюры не заменят старые, теми тоже можно пользоваться.

Источник: AmurMedia

В шести регионах Дальнего Востока в обращение выпущена новая пятитысячная банкнота. Об этом известили в Дальневосточном главном управлении Центробанка. Ранее — в октябре — сообщалось о появлении таких банкнот в Алтайском и Пермском краях.

«Банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион… Будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс», — говорила Юлия Лужнова, эксперт барнаульского отделения Центробанка.

В дальневосточном отделении банкноту презентовал Олег Карепов, отвечающий за наличное денежное обращение. Он сказал, что банки и банкоматы подготовлены, чтобы принимать новые купюры.

Прежними банкнотами номиналом 5000 рублей можно расплачиваться наравне с новыми.

«Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях», — пишут РИА «Новости».