На Дальнем Востоке появилась новая пятитысячная банкнота

В шести регионах Дальнего Востока в обращение выпущена новая пятитысячная банкнота. Об этом известили в Дальневосточном главном управлении Центробанка. Ранее — в октябре — сообщалось о появлении таких банкнот в Алтайском и Пермском краях.
«Банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион… Будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс», — говорила Юлия Лужнова, эксперт барнаульского отделения Центробанка.
В дальневосточном отделении банкноту презентовал Олег Карепов, отвечающий за наличное денежное обращение. Он сказал, что банки и банкоматы подготовлены, чтобы принимать новые купюры.
Прежними банкнотами номиналом 5000 рублей можно расплачиваться наравне с новыми.
«Модернизированные пятитысячные купюры образца 2023 года уже выпущены в обращение в Приморье, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях», — пишут РИА «Новости».