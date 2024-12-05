335 квартир купит мэрия Новосибирска для живущих в ветхих домах

На обеспечение квартирами жителей из аварийного фонда в этом году выделено рекордное финансирование в размере примерно 1,7 миллиарда рублей. Расселение из аварийного жилья является для города одной из самых насущных и значимых социальных задач, подход к решению которой комплексный, и работа в этом направлении будет продолжена.