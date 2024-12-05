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335 квартир купит мэрия Новосибирска для живущих в ветхих домах

Дополнительно будет заключено еще 33 контракта на покупку жилплощади.

Источник: РИА "Новости"

В этом году было куплено рекордное количество квартир, и около двух тысяч новосибирцев переехали в новые дома. Уже подписано 335 договоров на приобретение, а 33 еще находятся в процессе заключения.

Купленные квартиры в основном находятся в Кировском, Октябрьском и Ленинском районах города. В соответствии с требованиями, жилье приобретается только в зданиях, построенных не более 15 лет назад.

На обеспечение квартирами жителей из аварийного фонда в этом году выделено рекордное финансирование в размере примерно 1,7 миллиарда рублей. Расселение из аварийного жилья является для города одной из самых насущных и значимых социальных задач, подход к решению которой комплексный, и работа в этом направлении будет продолжена.

недвижимость