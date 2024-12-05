Глава Нацбанка сделал заявление по инфляции и курсу тенге

«Поэтому борьба с инфляцией и её стабилизация остаются приоритетами нашей экономической политики. В соответствии с поручением Главы государства мы будем продолжать тесное сотрудничество с Правительством для координации наших политик. Национальный банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%. Это создаст условия для повышения благосостояния граждан и устойчивого роста нашей экономики».