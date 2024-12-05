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Глава Нацбанка сделал заявление по инфляции и курсу тенге

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 5 декабря выступил с докладом на пленарном заседании Сената Парламента, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Следует отметить недавнее ослабление тенге против доллара. Это дополнительный проинфляционный фактор. Он также влияет на инфляционные ожидания».

сказал глава Нацбанка.

По его словам, инфляция является важнейшим фактором, влияющим на покупательную способность населения и стабильность экономики. Высокая и нестабильная инфляция приводит к обесцениванию сбережений и доходов граждан, что стимулирует их переход к активам в иностранной валюте. Для бизнеса это создает сложности в долгосрочном планировании, снижает мотивацию к инвестициям и замедляет экономический рост.

«Поэтому борьба с инфляцией и её стабилизация остаются приоритетами нашей экономической политики. В соответствии с поручением Главы государства мы будем продолжать тесное сотрудничество с Правительством для координации наших политик. Национальный банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%. Это создаст условия для повышения благосостояния граждан и устойчивого роста нашей экономики».

отметил Тимур Сулейменов.
экономика
валюта
инфляция