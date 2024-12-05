Винный город откроют в Геленджике весной 2025 года. Его площадь составит более 40 тысяч кв. метров. Об этом сообщил руководитель винного города, предприниматель, ресторатор Дмитрий Левицкий.
На территории подготовят лабораторию, дегустационные залы, винотеку площадью 900 кв. метров с самой большой коллекцией российского вина. Кроме того, в винном городе будут работать интерактивный музей, посвященный отечественному виноделию, и другие объекты.
Более 20 заведений откроют в винном городе. Для каждого ресторана разработали собственную концепцию.
«Мы предложили концепцию, в которой винодельни будут открывать в новом винном городе не винотеки, а рестораны и бары. Сначала они опасались, что у них нет опыта в организации, но этот опыт есть у нас, и мы готовы им делиться», — рассказал Дмитрий Левицкий РБК Вино.