Винный город откроют в Геленджике весной 2025 года

«Мы предложили концепцию, в которой винодельни будут открывать в новом винном городе не винотеки, а рестораны и бары. Сначала они опасались, что у них нет опыта в организации, но этот опыт есть у нас, и мы готовы им делиться», — рассказал Дмитрий Левицкий РБК Вино.