Цены растут: в Самарской области утвердили новые тарифы ЖКХ на 2025 год

В следующем году жителей Самарской области ждет очередное подорожание коммунальных услуг. Цены уже установлены, соответствующий приказ подготовили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. Рассказываем, как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Самаре с 1 июля 2025 года.
С 1 июля 2025 года одноставочный тариф на электроэнергию в Самаре составит 6,16 рубля за 1 кВт/ч. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, увеличится до 7,18 рубля за 1 кВт/ч в дневной зоне и до 3,7 рубля в ночной. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток, пиковой зоны будет равен 8,37 рубля за 1 кВт/ч, полупиковой — 6,16 рубля, а ночной — 3,56 рубля.
Для тех, кто живет в домах со стационарными электроплитами и электроотопительными установками, одноставочный тариф повысится до 4,31 рубля за 1 кВт/ч. По двум зонам суток тариф за дневную составит 5,03 рубля, за ночную — 2,59 рубля. По трем зонам: пиковая — 5,86 рубля, полупиковая — 4,31 рубля, ночная — 2,49 рубля.
Тарифы на холодную воду в Самаре с 1 июля 2025 года.
Следующим летом поднимутся цены и на холодную воду. Изменения коснутся абонентов ООО «Самарские коммунальные системы». Со следующего года стоимость холодного водоснабжения увеличится с 44,88 до 49,02 рубля за кубометр, а водоотведения — с 25,52 до 26,59 рубля за кубометр.
Тарифы на отопление и горячую воду в Самаре с 1 июля 2025 года.
Региональные власти уже установили предельный тариф на тепловую энергию в Самаре и регионе. Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования, с 1 июля по 31 декабря 2025 года цена увеличится до 4958,15 рубля за гигакалорию с НДС.
При этом отмечается, что предельный уровень цен не равен тарифу за услугу. Ее стоимость теплоснабжающие организации устанавливают самостоятельно, она будет определена к концу текущего года.
Тарифы на обращение с ТКО в Самаре с 1 июля 2025 года.
Изменения коснутся и обращения с ТКО — с 1 июля 2025 года эта услуга в Самарской области станет дороже. На данный момент предельный тариф на услуги по вывозу мусора составляет 622,07 ₽/куб. м с учетом НДС. С 1 июля 2025 года он увеличится до 628,45 ₽/куб. м с учетом НДС.