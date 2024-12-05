Цены растут: в Самарской области утвердили новые тарифы ЖКХ на 2025 год

Изменения коснутся и обращения с ТКО — с 1 июля 2025 года эта услуга в Самарской области станет дороже. На данный момент предельный тариф на услуги по вывозу мусора составляет 622,07 ₽/куб. м с учетом НДС. С 1 июля 2025 года он увеличится до 628,45 ₽/куб. м с учетом НДС.