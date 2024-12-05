Как в Хабаровске работает механизм комплексного развития территорий

Считаю, что с целью реализации права граждан на информацию на установленных рядом со стройками баннерах нужно указывать не только информацию о застройщике, прорабе и сроки строительства жилья, но и номер решения о КРТ, фамилию и должность подписавшего этот документ и сроки сдачи остальных составляющих комплекса.