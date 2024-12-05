Как в Хабаровске работает механизм комплексного развития территорий

Взамен появились десятки и даже сотни строительных организаций. А вот их возможности и профессиональный уровень оставляют желать лучшего. Как следствие, мы имеем массу недостроенного жилья, больниц. А уж стоимость построенного жилья зашкаливает!
Возможно, изменят ситуацию в строительной отрасли федеральные застройщики. И они пришли. Работают действительно быстро, хорошо, красиво. Сужу по личному наблюдению. Перед окном моей квартиры поставили «свечку». Подъемный кран на стройке начинал крутиться в 7.45. Причем независимо от времени года. Производство работ заканчивалось поздно вечером.
Невооруженным глазом видно, как массово застраивается город. Но ожидаемого снижения стоимости жилья пока не происходит, наоборот — она резко пошла вверх. Может, играет роль жадность девелоперов? Хватит ли новоселов и их денег на всех строителей, на «федеральные» аппетиты застройщиков?
Недоумение вызывает статус «федеральные». Их хабаровские представительства выглядят скромно — один учредитель, уставной фонд 10 тысяч рублей, численность работающих — один человек. Да и головные офисы расположены не в столичных городах. Кстати, ООО «Фонд жилищного строительства», учредитель которого — администрация Хабаровска, с уставным капиталом в 150 миллионов рублей, такого статуса не имеет.
Предприниматели, население Хабаровска озадачены активностью федералов, особенно владельцы индивидуальных гаражей. Не дай бог попасть под жернова интересов застройщика. Как минимум будете подвинуты с данной территории или просто снесены.
Причем строительные компании действуют в соответствии с федеральным законом № 494 «О комплексном развитии территории» (КРТ). Речь идет о создании благоприятных условиях проживания граждан. КРТ предполагает жилье, школу, садик, магазин, кинотеатр и рабочее место неподалеку.
Пока мы слышим победные рапорты о квадратных метрах жилья, а об остальных составляющих «комплекса» скромное молчание.
Очень оригинально поступили застройщики на улице Герцена. Снесли кинотеатр, а на вопрос: «Где будет школа?» указали на уже существующую. Между тем возраст школы давно перевалил за полстолетия, она сейчас работает в две смены.
Почти все стройки Хабаровска имеют статус КРТ, но в реальности это не совсем так. Полагаю, что настала пора провести анализ застройки территорий на предмет комплексного развития. Ситуацию, когда КРТ ухудшает условия жизни других граждан или создает проблемы в иных отраслях, считаю недопустимой.
Закон о КРТ совершенствуется. С 1 января 2024 года появилось понятие «оператор КРТ», а у него важная функция — предоставлять территорию поселения под строительство без торгов. Локомотив экономики не должен задерживаться на промежуточных станциях! Стрелочник (он же оператор) обеспечит сквозной проезд.
Но есть одно действующее лицо, которое иногда пытается вставить палки в колеса мчащегося локомотива. Это новоселы-потребители, недовольные качеством купленных квартир и сроками их сдачи. И правительство РФ постановлением № 326 от 18 марта 2024 года ввело мораторий на начисление неустоек, процентов, иных финансовых санкций в отношении застройщиков.
Получается, Закон о защите прав потребителей отменяется в отношении застройщиков?!
Считаю, что с целью реализации права граждан на информацию на установленных рядом со стройками баннерах нужно указывать не только информацию о застройщике, прорабе и сроки строительства жилья, но и номер решения о КРТ, фамилию и должность подписавшего этот документ и сроки сдачи остальных составляющих комплекса.