Семь лет спустя откроют долгожданный мост на Кубани

Житель Кубани обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой Линии» с вопросом о реконструкции аварийного моста в станице Некрасовской. Глава региона назвал сроки запуска объекта, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Мост через реку Лаба находится на реконструкции с 2017 года. Как стало известно, на данный момент переход уже восстановлен.
Глава Усть-Лабинского района отметил, что открыть доступ для автомобилистов и пешеходов пока нет возможности. По информации Станислава Гайнюченко, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не ввело объект в эксплуатацию.
Вениамин Кондратьев связался по видеосвязи с краевым министром Алексеем Переверзевым. Он рассказал проходят пуско-наладочные работы и объект скоро будет готов к вводу.
— До конца 2024 года мост должен быть открыт, — заключил Вениамин Кондратьев.
Мост реконструируют в рамках краевой госпрограммы.
Напомним, трансляция «Прямой Линии» велась на местных телеканалах и в социальных сетях. В эфире глава Кубани ответил более чем на 30 вопросов. Всего поступило более 11,2 тысяч вопросов от жителей региона.