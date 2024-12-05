Стал известен третий резидент ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области

Компания продолжит работу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Химпром».
Представители организации уже озвучили свои планы. В ОЭЗ они собираются открыть современный завод по производству аммиака и гранулированного карбамида — минерального азотного удобрения.
Инвестпроект должны реализовать в течение 7 лет, его стоимость — 207 млрд рублей. Ожидается, что в бюджет поступит налогами 208 млрд рублей.
После одобрения заявки на региональном уровне и в Минэкономразвития России компания сможет стать третьим резидентом ОЭЗ. Ранее разрешение на работу в особой экономической зоне получили компания, реализующая инвестпроект по созданию производства подшипников, и предприятие с инвестпроектом «Производство полиэтиленовой тары, применяемой для транспортировки и хранения химической, нефтеперерабатывающей и пищевой продукции».
Напомним, перспективы развития регионального промышленного комплекса рассмотрели на стратегической сессии, проведенной губернатором Андреем Бочаровым. В течение 10 лет в Волгоградской области планируют реализовать 40 ключевых индустриальных инвестпроектов общей стоимостью порядка 1 трлн рублей.