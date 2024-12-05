Стал известен третий резидент ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области

После одобрения заявки на региональном уровне и в Минэкономразвития России компания сможет стать третьим резидентом ОЭЗ. Ранее разрешение на работу в особой экономической зоне получили компания, реализующая инвестпроект по созданию производства подшипников, и предприятие с инвестпроектом «Производство полиэтиленовой тары, применяемой для транспортировки и хранения химической, нефтеперерабатывающей и пищевой продукции».