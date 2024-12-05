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Стал известен третий резидент ОЭЗ «Химпром» в Волгоградской области

Инвестиционная комиссия под председательством первого заместителя губернатора Александра Дорждеева одобрила заявку ООО ПК «Волгоград полимер».

Компания продолжит работу на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Химпром».

Представители организации уже озвучили свои планы. В ОЭЗ они собираются открыть современный завод по производству аммиака и гранулированного карбамида — минерального азотного удобрения.

Инвестпроект должны реализовать в течение 7 лет, его стоимость — 207 млрд рублей. Ожидается, что в бюджет поступит налогами 208 млрд рублей.

После одобрения заявки на региональном уровне и в Минэкономразвития России компания сможет стать третьим резидентом ОЭЗ. Ранее разрешение на работу в особой экономической зоне получили компания, реализующая инвестпроект по созданию производства подшипников, и предприятие с инвестпроектом «Производство полиэтиленовой тары, применяемой для транспортировки и хранения химической, нефтеперерабатывающей и пищевой продукции».

Напомним, перспективы развития регионального промышленного комплекса рассмотрели на стратегической сессии, проведенной губернатором Андреем Бочаровым. В течение 10 лет в Волгоградской области планируют реализовать 40 ключевых индустриальных инвестпроектов общей стоимостью порядка 1 трлн рублей.

экономика