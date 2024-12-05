Новую поликлинику откроют в крупном районе Краснодара в 2025 году

В ходе «Прямой линии» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым жители микрорайона Московского подняли вопрос об отсутствии районных медицинских учреждениях. Глава поручил активизировать работы по строительству поликлиники. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Согласно данным ведомства, больница будет рассчитана на 150 посещений в смену. На сегодняшний день проект прошел экспертизу и ожидает начала строительства в 2025 году. На выполнение цели из краевого бюджета выделили порядка 1,1 млрд рублей.
Во время обращения к гражданам, Кондратьев отметил, что строительство учреждений здравоохранения приоритетно для края. В 2024 году на территории Кубани строятся не менее 19 поликлиник и 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
— Это непростые, специфические стройки — нужны проектировщики и строители, специализирующиеся на таких объектах. Для возможности в доступном режиме прийти к доктору продолжаем открывать фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики, — сказал губернатор.
Стоит напомнить, что «Прямая линия» с главой Кубани прошла 4 декабря. Губернатор ответил более чем на 30 вопросов. В эфире подняли вопросы такие вопросы, как строительство метро в Краснодаре, новая транспортная развязка в Новороссийске, решение проблемы водоснабжения в Кореновске и другие темы, заданные гражданами.