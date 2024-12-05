Новую поликлинику откроют в крупном районе Краснодара в 2025 году

Стоит напомнить, что «Прямая линия» с главой Кубани прошла 4 декабря. Губернатор ответил более чем на 30 вопросов. В эфире подняли вопросы такие вопросы, как строительство метро в Краснодаре, новая транспортная развязка в Новороссийске, решение проблемы водоснабжения в Кореновске и другие темы, заданные гражданами.