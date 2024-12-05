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Из-за долга были арестованы вертолетные двигатели в Новосибирске

Приставы арестовали вертолетные двигатели.

Источник: AP 2024

В Новосибирской области судебные приставы арестовали два вертолетных двигателя ТВ3−117ВМА в рамках взыскания долга. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

По данным ведомства, организация из Оби не выплатила 825 тыс. долларов США за выполненные ремонтные работы. В дополнение к основной сумме задолженности компания должна была оплатить 34 тыс. долларов неустойки и 200 тыс. рублей госпошлины.

В результате судебный пристав-исполнитель наложил арест на технику.

Напомним, что новосибирской авиакомпании S7 назначили штраф за опоздавший багаж и отказ в перелете.