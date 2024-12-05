Нижегородские власти впервые за 10 лет увеличат выплаты за усыновление

Вторым законопроектом предлагают повысить ежемесячное пособие на детей-сирот. Сейчас оно различно и составляет 9419 ₽ на детей до трех лет, 10 360 ₽ — на детей трех-шести лет и 11 773 ₽ — на детей школьного возраста. С 2025 года предлагается сделать пособие одинаковым — 16 169 ₽, что равно прожиточному минимуму. Но отдельно выделить детей-инвалидов, для них размер пособия составит 17 786 ₽, что составит 110% от прожиточного минимума. Для увеличения выплат в бюджете 2025 года дополнительно потребуется 366,2 млн руб., так как изначально на эти цели было заложено 1,148 млрд руб. Допрасходы депутаты также предлагают покрыть за счет резервного фонда.