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Под Волгоградом нашли 149 кило опасной свинины

Угрозу отравления опасной свининой предотвратили в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасной свининой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, партию мяса сомнительного качества обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий». Производитель попытался в обход требованиям оформить продукцию и пустить ее на реализацию.

— Выявлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 149 кило свинины «бескостной» без указания сырья, из которого была выработана продукция, — уточнили в региональном Россельхознадзоре.

Документы аннулировали, а производителю посоветовали в будущем соблюдать закон о безопасности пищевых продуктов. Руководителю выдали предостережение.