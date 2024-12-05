Под Волгоградом нашли 149 кило опасной свинины

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасной свининой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, партию мяса сомнительного качества обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий». Производитель попытался в обход требованиям оформить продукцию и пустить ее на реализацию.