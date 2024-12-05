Под Волгоградом нашли 149 кило опасной свинины

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили угрозу отравления опасной свининой в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, партию мяса сомнительного качества обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий». Производитель попытался в обход требованиям оформить продукцию и пустить ее на реализацию.
— Выявлено, что уполномоченным лицом на площадке предпринимателя оформлен производственный сертификат на 149 кило свинины «бескостной» без указания сырья, из которого была выработана продукция, — уточнили в региональном Россельхознадзоре.
Документы аннулировали, а производителю посоветовали в будущем соблюдать закон о безопасности пищевых продуктов. Руководителю выдали предостережение.