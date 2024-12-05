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Иркутская область перевыполнила план по вводу жилья на 14%

Вопросы развития строительного комплекса региона обсудили на заседании Союза строителей.

Источник: РИА "Новости"

5 декабря на заседании Союза строителей Иркутской области обсудили развитие строительного комплекса региона. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин и исполняющий обязанности министра строительства Алексей Емелюков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

«Правительство Иркутской области выполняет задачи по строительству социальных объектов, расселению аварийного жилья, комплексному развитию территорий. Достижение высоких показателей в этих направлениях возможно только при условии взаимодействия всех участников строительного комплекса. Союз строителей — одно из значимых профессиональных объединений, члены которого активно включены в работу по развитию стройкомплекса», — подчеркнул важность взаимодействия всех участников строительного комплекса Александр Галкин.

По данным на 1 декабря, в Иркутской области введено в эксплуатацию 1 438,4 тыс. кв. метров жилья, что на 14,2% превышает план, установленный Минстроем РФ. Кроме того, в 2024 году были сданы в эксплуатацию несколько важных социальных объектов, включая детскую поликлинику в поселке Залари, ФОК в Усолье-Сибирском и блок школы № 53 в Иркутске.

Алексей Емелюков рассказал о подготовке к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году.

«Президент Владимир Путин поставил задачу улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и 60% к 2036 году», — сообщил он.

В рамках этого проекта в Иркутской области будет утвержден перечень опорных населенных пунктов и разработаны программы развития их инфраструктуры.

строительство