Иркутская область перевыполнила план по вводу жилья на 14%

5 декабря на заседании Союза строителей Иркутской области обсудили развитие строительного комплекса региона. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин и исполняющий обязанности министра строительства Алексей Емелюков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.
«Правительство Иркутской области выполняет задачи по строительству социальных объектов, расселению аварийного жилья, комплексному развитию территорий. Достижение высоких показателей в этих направлениях возможно только при условии взаимодействия всех участников строительного комплекса. Союз строителей — одно из значимых профессиональных объединений, члены которого активно включены в работу по развитию стройкомплекса», — подчеркнул важность взаимодействия всех участников строительного комплекса Александр Галкин.
По данным на 1 декабря, в Иркутской области введено в эксплуатацию 1 438,4 тыс. кв. метров жилья, что на 14,2% превышает план, установленный Минстроем РФ. Кроме того, в 2024 году были сданы в эксплуатацию несколько важных социальных объектов, включая детскую поликлинику в поселке Залари, ФОК в Усолье-Сибирском и блок школы № 53 в Иркутске.
Алексей Емелюков рассказал о подготовке к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стартует в 2025 году.
«Президент Владимир Путин поставил задачу улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и 60% к 2036 году», — сообщил он.
В рамках этого проекта в Иркутской области будет утвержден перечень опорных населенных пунктов и разработаны программы развития их инфраструктуры.