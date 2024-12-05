Иркутская область перевыполнила план по вводу жилья на 14%

По данным на 1 декабря, в Иркутской области введено в эксплуатацию 1 438,4 тыс. кв. метров жилья, что на 14,2% превышает план, установленный Минстроем РФ. Кроме того, в 2024 году были сданы в эксплуатацию несколько важных социальных объектов, включая детскую поликлинику в поселке Залари, ФОК в Усолье-Сибирском и блок школы № 53 в Иркутске.