Екатеринбургу выделят более 5,5 млрд рублей на общественный транспорт

На обновление подвижного состава общественного транспорта в следующем году город получит субсидию в размере 220 млн рублей, в 2026 году — 144 млн рублей, в 2027 году — 84 млн рублей. На организацию работы перевозчиков по брутто-контрактам в 2025 году из бюджета региона будет выделено 2 млрд рублей, пишет РБК Екатеринбург.
Кроме того, на создание и эксплуатацию трамвайной линии из Верхней Пышмы в Екатеринбург с 2025 по 2027 год заложено порядка 1,9 млрд рублей. Также на реализацию концессионного соглашения по транспорту уральской столице направятся 519,5 млн рублей в 2025 году и 672 млн рублей в 2026 году.
УралПолитRu ранее сообщал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления средств, которые будут выделены на проведение в городе транспортной реформы и переход на брутто-контракты. Предельный уровень софинансирования составит 90%.