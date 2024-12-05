Екатеринбургу выделят более 5,5 млрд рублей на общественный транспорт

Кроме того, на создание и эксплуатацию трамвайной линии из Верхней Пышмы в Екатеринбург с 2025 по 2027 год заложено порядка 1,9 млрд рублей. Также на реализацию концессионного соглашения по транспорту уральской столице направятся 519,5 млн рублей в 2025 году и 672 млн рублей в 2026 году.