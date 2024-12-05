В Самарской области проходит предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

В Самарской области проходит форум «Мой бизнес 63. Люди. Технологии. Решения». Он проводится ежегодно в декабре и организован Министерством экономического развития региона. Форум — это важная площадка для обсуждения достижений бизнеса, обмена опытом и выработки новых целей.
На мероприятии участники могут послушать выступления региональных и федеральных экспертов, которые поделятся знаниями о финансовых стратегиях, минимизации рисков, управлении командами и других важных аспектах ведения бизнеса. Среди обсуждаемых тем — семейный бизнес, искусственный интеллект, работа в нишевых рынках и многое другое.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает, что поддержка предпринимательства — это приоритет для региона. Форум проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
«Самарская область — один из регионов-лидеров страны по количеству субъектов МСП. В текущих условиях бизнес, пользуясь механизмами господдержки и своей высокой адаптивностью к новым вызовам, идет вперед, уверенно развивается, создает рабочие места», — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В этом году программа форума состоит из пяти тематических направлений, в которых участвуют эксперты со всей страны. В первый день участники обсуждали, как строить успешный бизнес в любых условиях, познакомились с применением искусственного интеллекта и посетили мастер-классы по креативному контенту и эффективному управлению. Во второй день форума планируются панельные дискуссии и дополнительные мастер-классы.