В Самарской области проходит предпринимательский форум «Мой бизнес 63»

В этом году программа форума состоит из пяти тематических направлений, в которых участвуют эксперты со всей страны. В первый день участники обсуждали, как строить успешный бизнес в любых условиях, познакомились с применением искусственного интеллекта и посетили мастер-классы по креативному контенту и эффективному управлению. Во второй день форума планируются панельные дискуссии и дополнительные мастер-классы.